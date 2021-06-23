Штам коронавірусу "Дельта": Україна заборонила в'їзд без COVID-тесту прибулим із чотирьох країн

Новий штам COVID-19 "Дельта" вже виявлено в понад 90 країнах світу.

Через те, що в Україні виявили два випадки штаму коронавірусу "Дельта", Кабінет міністрів ввів низку обмежень. Громадяни, які прибувають з держав, де спостерігається найбільший спалах "Дельти", будуть змушені здавати обов'язковий тест на COVID-19.

Про це інформує МОЗ.

"Громадянам, які прибули з Індії, Великої Британії, Російської Федерації, Португалії або перебували на їх території не менше семи днів, заборонено перетин державного кордону України без негативного результату експрес-тесту", — йдеться в повідомленні.

Ця вимога почне діяти від 25 червня 2021 р.

Новий штам COVID-19 "Дельта" вже виявлено в понад 90 країнах світу. Він розповсюджений в Індії, Росії, Португалії та Великій Британії.

За даними служб громадського здоров’я останньої, де новий штам відповідає за понад 60% інфікувань, він в 1,6 разів більш контагіозний, а також в 1,45 разів збільшує ризик необхідності інтенсивного лікування. Потреба в госпіталізації виникає вдвічі частіше, ніж при інфікуванні звичайним штамом COVID-19.

Раніше у компанії AstraZeneca заявили, що їхня вакцина дієва проти штаму коронавірусу "Дельта".

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