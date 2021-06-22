Чи потрібно вакцинуватися тим, хто перехворів на COVID-19 — дослідження вчених

За словами вчених, вакцинація необхідна для всіх людей, незалежно від того, хворіли вони на COVID-19 чи ні.

Попереднє зараження коронавірусом не обов'язково захищає від COVID-19 у довгостроковій перспективі. Пацієнти, що одужали, можуть захворіти вдруге уже через шість місяців

Про це свідчать результати досліджень вчених Оксфордського університету, повідомляє The Guardian.

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"Якщо поглянути на траєкторію імунної відповіді після інфікування, здебільшого її все ще можна виявити через шість місяців, але вона дуже варіюється між людьми", — зазначає професорка Оксфордського університету Елеонора Барнс.

Вчені проаналізували зразки крові у 78 медиків, які хворіли на коронавірус із симптомами або без них у період від квітня до червня 2020 року. Аналіз крові проводився протягом шести місяців після зараження.

Були виявлені різні антитіла, націлені на вірус: В-клітини, які виробляють антитіла і зберігають пам'ять про хворобу, і Т-клітини, які вбивають заражені клітини.

У більшості людей, які мали слабкий імунітет, вже за півроку не було антитіл.

"На наш погляд, попереднє захворювання не обов'язково захищає вас на тривалий термін від коронавірусу, особливо нових штамів, що викликають занепокоєння", — попереджає Барнс.

За словами вчених, вакцинація необхідна для всіх людей, незалежно від того, хворіли вони на COVID-19 чи ні.

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