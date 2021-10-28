Одеська область лідирує за захворюванням на COVID-19: статистика на 28 жовтня

Одеська область лідирує за захворюванням на COVID-19: статистика на 28 жовтня

28 людей померли від страшної хвороби.

За минулу добу в Одеській області зареєстрували 2 296 нових випадків коронавірусної хвороби. 28 людей померли від ускладнень, 240 пацієнтів одужали.

Про це повідомили на сайті МОЗ.

Одеська область вкотре очолила список регіонів з найбільшою кількістю інфікованих за добу. На другому місці Житомирська область (1 668), на третьому — Харківська (1 517).

За даними МОЗ, за весь час пандемії в Одеській області:

захворіли 187 190 людей

одужав 148 101 пацієнт

померли 3 934 громадянина

хворіють 35 155 жителів регіону

Раніше стало відомо, що Україна посіла друге місце у світі та в Європі за добовою кількістю смертей від коронавірусу.

В Україні станом на ранок 28 жовтня зафіксовано 26 071 новий випадок коронавірусу - це рекордна кількість від початку пандемії. Протягом доби від COVID-19 померло 576 людей, 10 006 пацієнтів одужало.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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