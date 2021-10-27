“Антивакцинатори” з різних регіонів збираються до Києва: як обходитимуть карантинні обмеження

“Антивакцинатори” з різних регіонів збираються до Києва: як обходитимуть карантинні обмеження

У соцмережах організатори акції біля Верховної Ради створюють групи для охочих поїхати на антивакцинаторський мітинг у столицю 3 листопада.

У середу, 3 листопада, противники вакцинації проти COVID-19 планують провести акцію протесту біля Верховної Ради у Києві, на яку запрошують приїхати “антивакцинаторів” з різних областей України. Вони закликають однодумців долучитися до акції попри запроваджені Кабміном обмеження для невакцинованих громадян на перевезення у міжміському транспорті.

ТСН.ua дізнавався, у який спосіб учасники акції з інших міст збираються добратися до Києва та які проблеми вони при цьому обговорюють.

У Telegram-каналі для охочих поїхати до столиці із Київській області активність наразі невисока, здебільшого тут публікують повідомлення ті, хто хотів би дістатися до Києва попутним транспортом. Однак, пропозиції від водіїв явно не відповідають попиту.

“Якщо ви добираєтесь на власному транспорті напишіть звідки їдете та вкажіть кількість вільних місць. Якщо ви шукаєте транспорт добратись просто пишіть звідки їдете, можливо хтось їхатиме з цього ж місця”, - йдеться у повідомленні в чаті.

У зв’язку з тим, що у день акції можливі також труднощі з поїздками невакцинованих громадян у метрополітені, у групі обговорюють можливість поїздки до ВР на таксі - групами по 3-4 осіб.

У групі охочих поїхати на мітинг до Києва із Дніпропетровщини просять усіх, хто долучається до Telegram-каналу, заповнити форму “для того, щоб бачити загальну картину”. Оголошено, що час збору в Києві — 7.30 ранку в середу, 3 листопада. Також просять зголоситися всіх водіїв, які можуть взяти попутників.

“Є варіант найняти автобус на 50 осіб (поки чекаємо на інформацію від перевізника). Якщо ще є варіанти, пропонуйте. Попередньо час виїзду о 21.00 2 листопада із площі Островського”, - повідомили організатори.

Учасникам групи, які не мають грошей на поїздку обіцяють, за можливості, надати “спонсорську” допомогу. Для всіх інших вартість поїздки — 500 гривень.

Тут також обговорюють рішення судів, які виносять щодо карантинних обмежень.

Схожа ситуація в Telegram-каналі для охочих поїхати на антивакцинаторський протест до Києва із Одеської області. Тут також закликають зголошуватися водіїв та попутників, але водночас радять бути обачними.

“Будьте пильні плануючи свою подорож! Подивіться в обличчя організатору найму автобуса (тим більше на 74 особи) або водієві легкового авто. Пам'ятайте про запобіжні заходи та безпеку! Перечитала чат за два дні, дуже багато, як на мене, провокаційних смс! Ми всі благополучно приїдемо 3 листопада 2021 року о 7:30 до ВРУ” - йдеться в повідомленні.

У цьому чаті також обговорюють можливість переночувати в “нормальному” хостелі у столиці, в якому не будуть вимагати довідки про вакцинацію.

До речі акцію протесту проти вакцинації від COVID-19 збираються провести також у Львові.

Користувачка Яніна Корчак на своїй Facebook-сторінці закликає зібратися 3 листопада о 8 ранку на площі Ринок біля ратуші, в якій розташована Львівська міська рада.

"Робимо мітинг проти вакцинації. Підтримуємо людей, які виходять в Києві на мітинг проти вакцинації. Подумайте про своє майбутнє та своїх дітей. Чому над нами мають проводити різні досліди", - написала жінка, яка також стверджує, що у неї піднімається тиск, коли на роботі до неї підходять вакциновані колеги.

У коментарях до цього поста організаторці радять зібрати людей в інших місцях - біля “ковідної” лікарні на Топольній, біля моргу або вийти на марш біля відомої психіатричної лікарні на Кульпарківській.

Нагадаємо, до "червоної" зони карантину від 30 жовтня перейдуть ще 7 областей: Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Хмельницька та Чернігівська.

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