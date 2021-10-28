Коронавірус у Дніпропетровській області: за добу підтвердили 2113 нових випадків

Коронавірус у Дніпропетровській області: за добу підтвердили 2113 нових випадків

Найбільше нових випадків зареєстрували у Дніпрі — 844.

Дніпропетровська область продовжує бити коронавірусні антирекорди. Станом на 28 жовтня, у регіоні – 2113 нових випадків зараження.

Про це повідомили у пресслужбі МОЗ.

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Так, найбільше випадків інфікування зареєстрували у Дніпрі – 844, у Кривому Розі – 212, у Новомосковську – 189, а також у Павлограді – 113.

Хворобу за добу побороли 765 людей, померли – 50.

Зазначимо, що загалом по Україні зафіксували 26 071 нових випадків зараження на COVID-19. ПЛР-тести провели 77 573 осіб, методом ІФА - 21 960.

Нагадаємо, що Україна вже на другому місці в Європі за кількістю смертей від коронавірусу.

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