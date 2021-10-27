МОЗ дозволило випробовувати в Україні дві нові COVID-вакцини: деталі

Участь візьмуть дорослі віком 18 років і старше.
В Україні проведуть клінічні випробування двох вакцин від коронавірусу.
Про це йдеться у наказі Міністерства охорони здоров'я.
Багатоетапне, модифіковане подвійне сліпе дослідження проводитиметься для оцінки ефективності, безпечності й імуногенності двох ад’ювантних рекомбінантних білкових вакцин (моновалентної та бівалентної) для запобігання COVID-19. Участь візьмуть дорослі віком 18 років і старше.
Запит на випробування подала компанія Sanofi.
Дослідження проводитимуть у таких закладах:
- "Центр сімейної медицини плюс" (Київ);
- "Едельвейс Медікс" (Київ);
- "Медбуд-Клінік" (Київ);
- Медцентр "Салютем" (Вінниця);
- Клініка "Благомед" (Київ).
Раніше МОЗ дозволив вакцинувати проти COVID-19 дітей віком 12-17 років.
Читайте також:
- Очільник МОЗ повідомив, коли стане доступна спецдовідка для людей з протипоказаннями до вакцинації
- Інфекціоністка Голубовська розказала, коли в Україні буде пік захворюваності на COVID-19.
- Ампутація кінцівок, інсульти: лікарка зі Львова назвала ускладнення, які викликає штам "Дельта"
Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.