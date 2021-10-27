МОЗ дозволило випробовувати в Україні дві нові COVID-вакцини: деталі

МОЗ дозволило випробовувати в Україні дві нові COVID-вакцини: деталі

Участь візьмуть дорослі віком 18 років і старше.

В Україні проведуть клінічні випробування двох вакцин від коронавірусу.

Про це йдеться у наказі Міністерства охорони здоров'я.

Багатоетапне, модифіковане подвійне сліпе дослідження проводитиметься для оцінки ефективності, безпечності й імуногенності двох ад’ювантних рекомбінантних білкових вакцин (моновалентної та бівалентної) для запобігання COVID-19. Участь візьмуть дорослі віком 18 років і старше.

Запит на випробування подала компанія Sanofi.

Дослідження проводитимуть у таких закладах:

"Центр сімейної медицини плюс" (Київ);

"Едельвейс Медікс" (Київ);

"Медбуд-Клінік" (Київ);

Медцентр "Салютем" (Вінниця);

Клініка "Благомед" (Київ).

Раніше МОЗ дозволив вакцинувати проти COVID-19 дітей віком 12-17 років.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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