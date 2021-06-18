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Італійцям почали видавати сертифікати вакцинації від COVID

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Італійцям почали видавати сертифікати вакцинації від COVID

Associated Press

Влада країни також планує послабити карантинні обмеження.

В Італії почали видавати сертифікати вакцинації від коронавірусу. 

Про це з посиланням на уряд країни повідомляє DPA.

Влада країни наголошує, що це дозволить громадянам ЄС вільно подорожувати у блоці. Документ можуть отримати ті хто отрив дві дози препарату, який схвалений Європейською агенцією лікарських засобів. Документ також видаватимуть італійцям, які перехворіли на коронавірус чи мають негативний ПЛР-тест на COVID.

Італія також розглядає можливість скасування вимоги щодо носіння захисних масок на відкритому повітрі, оскільки кількість хворих в країні зменшується. Вимогу ввели восени минулого року. Утім, у приміщеннях вимоги до засобів захисту поки залишаються незмінними: вони є обов'язковими в магазинах, автобусах, поїздах і ресторанах.

Як повідомлялося, в Європейському Союзі схвалили вільне переміщення громадян між країнами зі складу блоку. Для мандрівок європейцям потрібно бути повністю вакцинованими від коронавірусу щонайменше за 14 днів до поїздки. Водночас обмеження для інших мандрівників повинні ґрунтуватися на тому, якою мірою країна, з якої вони прибувають, контролює поширення пандемії COVID-19.

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