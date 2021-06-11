Вакцини Pfizer і Moderna можуть викликати проблеми із серцем у молодих чоловіків – науковці із США

Виробники вакцин уже відреагували на дані науковців.

Вакцини від коронавірусу Pfizer і Moderna можуть викликати проблеми із серцем у підлітків та молодих чоловіків. Дослідження провели після заяв МОЗ Ізраїлю, де повідомили про перші випадки захворювання після вакцинації.

Про це повідомили в Центрі США з контролю і профілактики захворювань, пише Reuters.

Науковці із Центру США та профілактики захворювань провели дослідження, які показали, що препарати Pfizer і Moderna у молодих чоловіків можуть викликати запалення серця В подальшому Консультативний комітет із практики імунізації повинен дати свою оцінку доказам і ризикам цього твердження.

У Центрі США з контролю і профілактики захворювань провели дослідження після заяв МОЗ Ізраїлю, яке повідомило, що в молодих чоловіків після вакцинації від COVID-19 вакциною Pfizer спостерігалися випадки міокардиту або перикардиту.

Як повідомляють науковці, після другої дози щеплення вакцинами Pfizer і Moderna в чоловіків, віком від 12 до 24 років, спостерігались проблеми із серцем. Загалом було зафіксовано 283 випадки захворювання.

Ще одна система моніторингу безпеки вакцин, повідомила, що випадки нездужання після другої дози здебільшого фіксували у чоловіків віком від 16 до 39 років.

Компанія Pfizer погодилась із оцінкою Центру США та профілактики захворювань щодо зафіксованих випадків запалення серця. Проте там наголосили, що кількість хворих є невеликою у порівнянні з кількість вакцинованих, а це – понад 130 млн людей. Там повідомили, що це лише дані звітів, а відповідно робити висновки ще зарано.

У Moderna наголосили, що також не встановили причинно-наслідковий зв'язок із серцевим захворюванням і вакциною. Там заявили, що активно працюють з органами охорони здоров'я і регуляторними органами для подальшої оцінки цієї проблеми.

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