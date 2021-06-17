Готуємось: Голубовська попередила про штам коронавірусу Delta та розказала, які вакцини проти нього ефективні

Вакцини Pfizer і Moderna ефективні від штаму Delta на 88% після введення обох доз.

В Україні після Євро-2020 може з'явитись штам коронавірусу Delta (індійський штам коронавірусу), який уже швидко поширюється світом.

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Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила головна позаштатна інфекціоністка Міністерства охорони здоров'я, докторка медичних наук, професорка, заслужена лікарка України Ольга Голубовська.

За даними інфекціоністки, в США зафіксували, що новим штамом Delta уже захворіло 10% із усіх інфікованих коронавірусом. Схожа ситуація також у Великій Британії. Голубовська додала, що нові штами коронавірусу здатні швидко поширюватись.

"Вони викликають більш важкі форми захворювання, характеризуються значним зниженням нейтралізації антитілами (як в наслідок хвороби, так і вакцинації), зниженою ефективністю лікування і "вислизанням" від стандартних діагностичних тестів", - повідомила професорка.

Ольга Голубовська також наголосила, що вакцини Pfizer і Moderna ефективні від штаму Delta на 88% після введення обох доз, а Johnson & Johnson і AstraZeneca - на 60%.

"Тож чекаємо на повернення вболівальників із "Євро-2020" та готуймось. Кожен як може", - зауважила лікарка.

Нагадаємо, Ольга Голубовська повідомляла, що нова хвиля коронавірусу в Україні може розпочатися ще до осені.

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