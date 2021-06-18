Категория
Коронавирус
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаКоронавирусГламурПроспортЛедиВыпуски ТСНАстрологияВидеоСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыВойна на ВостокеМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаАрхивПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія

Итальянцам начали выдавать сертификаты вакцинации от COVID

Дата публикации
Просмотры
41
Итальянцам начали выдавать сертификаты вакцинации от COVID

Associated Press

Власти страны также планирует ослабить карантин.

В Италии начали выдавать сертификаты вакцинации от коронавируса.

Об этом со ссылкой на правительство страны сообщает DPA.

Власти страны отмечают, что это разрешит гражданам ЕС свободно путешествовать в блоке. Документ могут получить те, кто отрыв две дозы препарата, который одобрен Европейским агентством лекарственных средств. Документ также будут выдавать итальянцам, которые переболели коронавирусом или имеют отрицательный ПЦР-тест на COVID.

Италия также рассматривает возможность отмены требования использования защитных масок на открытом воздухе, поскольку количество больных в стране уменьшается. Требование ввели осенью прошлого года. Впрочем, в помещениях требования к средствам защиты пока остаются неизменными: они являются обязательными в магазинах, автобусах, поездах и ресторанах.

Как сообщалось, в Европейском Союзе одобрили свободное перемещение граждан между странами из состава блока. Для путешествий европейцам нужно быть полностью вакцинированы от коронавируса не менее чем за 14 дней до поездки. В то же время ограничения для других путешественников должны основываться на том, в какой степени страна, с которой они прибывают, контролирует распространение пандемии COVID-19.

Новости мира: с первого июля в Евросоюзе введут сертификаты вакцинации

Новости мира: с первого июля в Евросоюзе введут сертификаты вакцинации