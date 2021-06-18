Итальянцам начали выдавать сертификаты вакцинации от COVID

Власти страны также планирует ослабить карантин.

В Италии начали выдавать сертификаты вакцинации от коронавируса.

Об этом со ссылкой на правительство страны сообщает DPA.

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Власти страны отмечают, что это разрешит гражданам ЕС свободно путешествовать в блоке. Документ могут получить те, кто отрыв две дозы препарата, который одобрен Европейским агентством лекарственных средств. Документ также будут выдавать итальянцам, которые переболели коронавирусом или имеют отрицательный ПЦР-тест на COVID.

Италия также рассматривает возможность отмены требования использования защитных масок на открытом воздухе, поскольку количество больных в стране уменьшается. Требование ввели осенью прошлого года. Впрочем, в помещениях требования к средствам защиты пока остаются неизменными: они являются обязательными в магазинах, автобусах, поездах и ресторанах.

Как сообщалось, в Европейском Союзе одобрили свободное перемещение граждан между странами из состава блока. Для путешествий европейцам нужно быть полностью вакцинированы от коронавируса не менее чем за 14 дней до поездки. В то же время ограничения для других путешественников должны основываться на том, в какой степени страна, с которой они прибывают, контролирует распространение пандемии COVID-19.

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