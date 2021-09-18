У МОЗ повідомили, скільки українців зробили щеплення від коронавірусу

У МОЗ повідомили, скільки українців зробили щеплення від коронавірусу

За добу вакцинувалося 132 559 українців.

Протягом минулої доби, 17 вересня, від коронавірусу вакциновано ще 132 559 українців.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

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За інформацією відомства, протягом доби працювали 890 мобільних бригад, 2 948 пунктів щеплення, а також 329 центрів вакцинації.

Одну дозу отримали 78 269 людей, повністю імунізовані (отримали дві дози) 54 290 людей. Найбільше щеплень провели у Києві - 8 392. Найменше - на Буковині - 823, а також на Волині - 835.

Від початку вакцинальної кампанії проведено 11 362 214 щеплень:

одну дозу отримали - 6 248 153 людини;

дві дози отримали - 5 114 061 людина.

Як повідомлялося, в Україні дозволили комбінувати вакцини від коронавірусу. Йдеться саме про Moderna та Pfizer-BioNTech. Інтервал між першою і другою дозами - 28 днів.

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 18 вересня зафіксовано 6234 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 79 людей, 1 763 пацієнтів одужало. Госпіталізовано – 1 719 інфікованих COVID-19.

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