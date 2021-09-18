Пацієнти одужують за декілька днів: в Ізраїлі випробовують ліки від COVID-19

Пацієнти одужують за декілька днів: в Ізраїлі випробовують ліки від COVID-19

Противірусний ефект демонструє препарат, який уже застосовують для лікування ВІЛ-інфікованих.

Дослідники в Ізраїлі заявили, що препарат, яким лікують хворих на СНІД, так само ефективний проти коронавірусної інфекції. Препарат успішно пройшов першу стадію клінічних випробувань.

Про це повідомляє ізраїльське видання “Деталі”.

Перші клінічні випробування препарату провели у лікарні бразильського міста Сан-Паулу. Загалом було 12 учасників експерименту у віці від 18 до 60 років, хворі на COVID-19 в легкій і середній формах. Упродовж 10 днів вони отримували по 2 ін’єкції препарату.

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Як показали спостереження, поширення вірусу в організмі пацієнтів помітно зменшувалося уже на четвертий день після початку прийому препарату.

У фармацевтичному підприємстві, яке займається виготовленням цих ліків, повідомили також про неофіційне тестування препарату на пацієнтах з COVID-19 в Конго.

“Всього за 9 днів два пацієнта повністю одужали, а іншим стало набагато краще, і майже не залишилося слідів вірусу. З 15 осіб, які не отримували ліки, 14 померли”, - зазначив гендиректор фармацевтичної компанії Ціон Айни.

Друга стадія клінічних випробувань запланована на жовтень цього року і буде проводитися в ізраїльській клініці Барзілай. У експерименті візьмуть участь близько 150 осіб.

Нагадаємо, інноваційні лікарські засоби проти коронавірусу, які отримала Україна у рамках співпраці з урядом США, призначені для специфічних груп медичного ризику.

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