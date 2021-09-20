Ирландия вакцинировала более 90% взрослых: показатель самый высокий в ЕС

Страна готовится к отмене большинства правил карантина.

Ирландия вакцинировали от COVID 90% взрослых граждан — это самый высокий показатель в странах Европейского Союза.

Об этом свидетельствуют данные Европейского центра по контролю за заболеваниями, сообщает издание Euractiv.

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Одну дозу вакцины получили 92,2% взрослых ирландцев. За Ирландией следуют Мальта, Дания и Португалия.

К слову, Ирландия решила 22 октября отменить большинство карантина. Кроме торгах, уже на этой неделе многие граждане страны поэтапно начнут возвращаться на свои рабочие места после 18 месяцев ограничений. В стране отменяются ограничения на занятия в помещениях и на массовые мероприятия на открытом воздухе.

Как сообщалось, эксперты управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США порекомендовали третий укол вакциной Pfizer от COVID-19 для лиц 65 лет и старше, а также для тех, кто находится в группе высокого риска.

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