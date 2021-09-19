Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 19 вересня

Серед виявлених хворих є 422 дітей та 52 медпрацівників.
В Україні станом на ранок 19 вересня зафіксовано 3983 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 46 людей, 546 пацієнтів одужало. Госпіталізовано – 1 767 інфікованих COVID-19.
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
Серед нових хворих є 422 дітей та 52 медпрацівників. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (610), Одеській (319), Дніпропетровській (300), Хмельницькій (291) та Львівській (246) областях.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 348 381 особа;
- одужало – 2 230 852 особи;
- летальних випадків – 54 875;
Нагадаємо, напередодні 18 вересня в Україні було зафіксовано 6234 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 79 людей, 1 763 пацієнтів одужало.
Як повідомлялось, темпи поширення епідемії коронавірусу в Україні суттєво прискорилися за останні два тижні. Кількість нових випадків інфікування, смертей та госпіталізацій, які ще два тижні тому були подібними до минулорічних, продемонстрували випереджальне зростання.