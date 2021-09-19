Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 19 вересня

Коронавірус в Україні сьогодні: статистика на 19 вересня

Серед виявлених хворих є 422 дітей та 52 медпрацівників.

В Україні станом на ранок 19 вересня зафіксовано 3983 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 46 людей, 546 пацієнтів одужало. Госпіталізовано – 1 767 інфікованих COVID-19.

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

Серед нових хворих є 422 дітей та 52 медпрацівників. За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (610), Одеській (319), Дніпропетровській (300), Хмельницькій (291) та Львівській (246) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 2 348 381 особа;

одужало – 2 230 852 особи;

летальних випадків – 54 875;

Нагадаємо, напередодні 18 вересня в Україні було зафіксовано 6234 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 79 людей, 1 763 пацієнтів одужало.

Як повідомлялось, темпи поширення епідемії коронавірусу в Україні суттєво прискорилися за останні два тижні. Кількість нових випадків інфікування, смертей та госпіталізацій, які ще два тижні тому були подібними до минулорічних, продемонстрували випереджальне зростання.

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