До України прибуло ще майже 67 тис. доз вакцини Pfizer

У МОЗ розповіли, скільки всього доз вакцини від COVID-19 уже отримала Україна.

До України доставили ще 66 690 доз вакцини Comirnaty виробництва компанії Pfizer, яку закупили за державний кошт через міжнародну агенцію Crown Agents.

Про це інформує пресслужба МОЗ.

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Препарати з цієї партії використають для щеплення людей з 1-3 етапів вакцинації.

За кожною людиною, яка отримала щеплення першою дозою Comirnaty/Pfizer, міністерство обіцяє зарезервувати другу дозу з тієї ж партії.

Вакцина Comirnaty розроблена німецькою біотехнологічною компанією BioNTech спільно з американським фармакологічним концерном Pfizer. Її ефективність становить 95%. Для повноцінної імунізації необхідно отримати дві дози з інтервалом у 21-28 днів.

Україна вже отримала 234 тис. доз цього препарату, закупленого державним коштом. Крім того, нашій державі виділили 707 850 доз Comirnaty/Pfizer у межах механізму розподілу вакцин COVAX.

Також було доставлено:

AstraZeneca/Covishield з Індії — 500 тис. доз;

AstraZeneca-SKBio з Південної Кореї — 367 200 доз;

AstraZeneca італійського виробництва — 705 600 доз;

CoronaVac/Sinovac з Китаю — 1 713 316 доз.

Нагадаємо, що вчора, 8 червня, ЮНІСЕФ доставив до України 117 тисяч доз вакцини Pfizer-BioNTech.

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