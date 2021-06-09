В Украину прибыло еще почти 67 тыс. доз вакцины Pfizer

В Минздраве рассказали, сколько всего доз вакцины от COVID-19 уже получила Украина.

В Украину доставили еще 66 690 доз вакцины Comirnaty производства компании Pfizer, которую закупили за государственный счет через международную агентство Crown Agents.

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

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Препараты из этой партии используют для прививки людей с 1-3 этапов вакцинации.

За каждым человеком, который получил прививку первой дозой Comirnaty/Pfizer, министерство обещает зарезервировать вторую дозу из той же партии.

Вакцина Comirnaty разработана немецкой биотехнологической компанией BioNTech совместно с американским фармакологическим концерном Pfizer. Ее эффективность составляет 95%. Для полноценной иммунизации необходимо получить две дозы с интервалом в 21-28 дней.

Украина уже получила 234 тыс. доз этого препарата, закупленного за государственные средства. Кроме того, нашему государству выделили 707 850 доз Comirnaty/Pfizer в рамках механизма распределения вакцин COVAX.

Также было доставлено:

AstraZeneca/Covishield из Индии — 500 тыс. доз;

AstraZeneca-SKBio из Южной Кореи — 367 200 доз;

AstraZeneca итальянского производства — 705 600 доз;

CoronaVac/Sinovac из Китая — 1713316 доз.

Напомним, что вчера, 8 июня, ЮНИСЕФ доставил в Украину 117 тыс. доз вакцины Pfizer-BioNTech.

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