Може привести до паралічу: вчені попередили про ще один важкий наслідок COVID-19

Симптоми синдрому Гієна-Барре виявили в учасників дослідження, які перехворіли на COVID-19 в легкій і важкій формах.

Коронавірус може привести до розвитку синдрому Гієна-Барре, який проявляється в порушенні чутливості і вегетативних розладах, але інколи викликає навіть повний параліч, й інших аутоімунних захворювань.

Відповідних висновків дійшла група вчених з Бірмінгемського університету, пишуть видання EurekAlert та Clinical & Experimental Immunology.

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В учасників дослідження, які перехворіли коронавірусом у важкій та легкій формах, виявили оніміння ступень і кистей рук, м'язову слабкість і головний біль, проблеми з координацією. Професор Бірмінгемського університету Бірмінгема Алекс Ріхтер уточнив, що вироблені антитіла після COVID-19 схожі з тими, які викликають аутоімунні хвороби серця, м'язів і шкіри.

"Ранні дані (досліджень. - Ред.) показують, що інфекція SARS-CoV-2 може призводити до довгострокових аутоімунних ускладнень, і є дані, що серед наслідків інфекції SARS-CoV-2 низка аутоімунних захворювань, серед яких синдром Гієна-Барре", - йдеться в повідомленні.

Слід зазначити, що синдром Гієна-Барре - це рідкісний стан, за якого імунна система людини вражає власні периферичні нерви. Цей стан супроводжується м'язовою слабкістю і підвищенням вмісту білка в спинномозковій рідині, можуть бути порушені температурні і тактильні відчуття. Синдром може вражати людей в будь-якому віці, але частіше за все він зустрічається у дорослих людей і у чоловіків. У важких випадках можливі паралічі дихальних і краніальних м'язів.

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Точні причини синдрому Гієна-Барре досі залишаються недостатньо з'ясованими. Часто він розвивається після гострої інфекційної хвороби. За даними ВООЗ, більшість людей повністю одужують навіть в найважчих випадках синдрому Гієна-Барре. Важкі випадки спостерігаються рідко.

Нагадаємо, вчені з Бразилії вважають, що підвищують ризик зараження на важку форму COVID-19 і смерті від наслідків захворювання нейродегенеративні розлади, які викликають деменцію. Для людей, які страждають на Альцгеймер, ризики до тяжкого коронавірусу втричі вищі, а якщо вони у літньому віці (від 80 років), ушестеро.

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