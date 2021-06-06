В Україні вперше від початку року зафіксовано менше тисячі хворих на коронавірус: де найменші показники

Така статистика також стала можлива завдяки тому, що у вихідні певна кількість лабораторій зачинена.

В Україні зафіксовано вже 2,214 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, але за 5 червня, — менше тисячі хворих, а саме 937, що вперше від початку року.

Такі дані надає МОЗ України.

Така статистика також стала можлива завдяки тому, що у вихідні певна кількість лабораторій зачинена. Але зазначається, що за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Дніпропетровській (131), м. Київ (102), Київській (81), Миколаївській (79) та Херсонській (61) областях.

Випадків/щеплень (1 доза):

м. Київ — 102/2 212

Вінницька область — 16/1 499

Волинська область — 21/866

Дніпропетровська область — 131/4 250

Донецька область — 37/457

Житомирська область — 42/610

Закарпатська область — -/1 228

Запорізька область — 15/942

Івано-Франківська область — 21/538

Київська область — 81/2 859

Кіровоградська область — 12/725

Луганська область — 3/665

Львівська область — 28/3 150

Миколаївська область — 79/1 691

Одеська область — 21/400

Полтавська область — 12/2 802

Рівненська область — 29/639

Сумська область — 51/1 105

Тернопільська область — 43/1 177

Харківська область — 32/3 815

Херсонська область — 61/814

Хмельницька область — 35/455

Черкаська область — 19/2 129

Чернівецька область — 24/575

Чернігівська область — 22/1 626.

Також повідомляється, що за минулу добу до лікарні потрапило навіть більше людей, які вже хворіли, ніж кількість нових виявлених випадків — 994 особи. Не змогли здолати хворобу 42 людини. Одужало за добу — 4 516 осіб;

Також є дані, що за добу протестовано:

— методом ПЛР — 16 749 особу,

— методом ІФА — 3 953 особи,

— експрес-тестами — 11 567 осіб.

За весь час пандемії в Україні:

— захворіло — 2 214 517 осіб;

— одужало — 2 093 228 осіб;

— летальних випадків — 51 182;

— проведено ПЛР-тестувань — 10 336 155.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання