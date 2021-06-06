В Україні вперше від початку року зафіксовано менше тисячі хворих на коронавірус: де найменші показники

Така статистика також стала можлива завдяки тому, що у вихідні певна кількість лабораторій зачинена.
В Україні зафіксовано вже 2,214 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, але за 5 червня, — менше тисячі хворих, а саме 937, що вперше від початку року.
Такі дані надає МОЗ України.
Така статистика також стала можлива завдяки тому, що у вихідні певна кількість лабораторій зачинена. Але зазначається, що за останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Дніпропетровській (131), м. Київ (102), Київській (81), Миколаївській (79) та Херсонській (61) областях.
Випадків/щеплень (1 доза):
м. Київ — 102/2 212
Вінницька область — 16/1 499
Волинська область — 21/866
Дніпропетровська область — 131/4 250
Донецька область — 37/457
Житомирська область — 42/610
Закарпатська область — -/1 228
Запорізька область — 15/942
Івано-Франківська область — 21/538
Київська область — 81/2 859
Кіровоградська область — 12/725
Луганська область — 3/665
Львівська область — 28/3 150
Миколаївська область — 79/1 691
Одеська область — 21/400
Полтавська область — 12/2 802
Рівненська область — 29/639
Сумська область — 51/1 105
Тернопільська область — 43/1 177
Харківська область — 32/3 815
Херсонська область — 61/814
Хмельницька область — 35/455
Черкаська область — 19/2 129
Чернівецька область — 24/575
Чернігівська область — 22/1 626.
Також повідомляється, що за минулу добу до лікарні потрапило навіть більше людей, які вже хворіли, ніж кількість нових виявлених випадків — 994 особи. Не змогли здолати хворобу 42 людини. Одужало за добу — 4 516 осіб;
Також є дані, що за добу протестовано:
— методом ПЛР — 16 749 особу,
— методом ІФА — 3 953 особи,
— експрес-тестами — 11 567 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
— захворіло — 2 214 517 осіб;
— одужало — 2 093 228 осіб;
— летальних випадків — 51 182;
— проведено ПЛР-тестувань — 10 336 155.