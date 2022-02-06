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До України прибула перша партія ліків коронавірусу - Ляшко

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До України прибула перша партія ліків коронавірусу - Ляшко

Право на владу

 До квітня 2022 року в Україну надійде ще 240 тис. курсів препарату.

Україна у неділю, 6 лютого, отримала першу партію ліків від коронавірусу "Молнупіравір". Загалом до України прибуло 60 тисяч курсів препарату. 

Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. 

"Виробником препарату є американська фармацевтична компанія Merck Sharp & Dohme. Роботу над контрактуванням "Молнупіравіру" ми почали ще у листопаді, під час підготовки до чергової хвилі COVID-19. Зараз ці ліки допоможуть нам у боротьбі з хворобою та збережуть життя пацієнтам із груп ризику", - наголосив міністр. 

МОЗ розподілить ліки від коронавірусу по всіх регіонах. До квітня 2022 року в Україну надійде ще 240 тис. курсів препарату.

"Молнупіравір" – це противірусний препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду, чим запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби. Препарат випускається у формі пігулок, не має особливих вимог зберігання і його зручно приймати. Зареєстрований та дозволений до екстреного застосування у США, Японії, Великій Британії та інших країнах", - пояснив Віктор Ляшко. 

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