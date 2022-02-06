В Украину прибыла первая партия лекарства от коронавируса — Ляшко

К апрелю 2022 года в Украину поступят еще 240 тыс. курсов препарата.
Украина в воскресенье, 6 февраля, получила первую партию лекарства от коронавируса "Молнупиравир". Всего в Украину прибыло 60 тысяч курсов препарата.
Об этом в Facebook сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.
"Производителем препарата является американская фармацевтическая компания Merck Sharp & Dohme. Работу над контрактированием "Молнупиравира" мы начали еще в ноябре, во время подготовки к очередной волне COVID-19. Сейчас это лекарство поможет нам в борьбе с болезнью и сохранит жизнь пациентам из групп риска", — подчеркнул министр.
Минздрав распределит лекарство от коронавируса по всем регионам. К апрелю 2022 года в Украину поступят еще 240 тыс. курсов препарата.
"Молнупиравир" — это противовирусный препарат прямого действия, блокирующий фермент, необходимый вирусу для воспроизведения генетического кода, чем предотвращает размножение вируса и снижает риск тяжелого течения болезни. Препарат выпускается в форме таблеток, не имеет специальных требований хранения и его удобно принимать. Зарегистрирован и разрешен к экстренному применению в США, Японии, Великобритании и других странах", — пояснил Виктор Ляшко.
Напомним:
- В Украине за сутки зафиксирован 27 851 новый подтвержденный случай COVID-19 (из них – 2 597 детей, медработников – 431). Это на 14 682 больных меньше по сравнению с прошлыми сутками.
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