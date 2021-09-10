Коронавірус в Україні вже не зупинити: епідеміолог прогнозує сплеск COVID-19 і назвав причину

Коронавірус в Україні вже не зупинити: епідеміолог прогнозує сплеск COVID-19 і назвав причину

На думку Андрія Александріна, навчальні заклади погано підготувалися до епідемічної ситуації.

На Україну чекає різкий сплеск захворюваності на коронавірус. Зупинити нову хвилю COVID-19 уже не вдасться.

Таку думку висловив керівник національної експертної групи з інформаційного контролю, епідеміолог Андрій Александрін, передає "Україна 24".

За словами експерта, однією з причин зростання захворюваності є погана підготовка навчальних закладів та дитячих садків.

"Швидко підготуватися до нового спалаху і великої кількості захворювань та госпіталізації нам вже не вдасться, тому що все треба робити вчасно. Я був здивований, що Україна неефективно використала час другого літа, коли можна було підготувати дитсадки, школи, щоб хоча б для дитячого населення забезпечити безпечні умови", - зауважив епідеміолог.

Він підкреслив, що саме діти, які зараз масово пішли в колективи, є головними розповсюджувачами вірусу.

"Оскільки ми знаємо, що діти є рушійною силою поширення гострих респіраторних захворювань, зокрема й COVID-19, то саме через дитяче населення далі ми спостерігатимемо збільшення, зростаючу динаміку щодо коронавірусу", - сказав Александрін.

Епідеміолог додав, що "ми чекаємо на різкий підйом захворюваності, його вже не зупинити".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що країні вдалося вистояти у боротьбі з пропагандою щодо вакцинації від коронавірусу і самою пандемією. Після подолання низки викликів державі не страшні нові хвилі коронавірусу і країна знає, як діяти далі.

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