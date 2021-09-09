Найменша жертва коронавірусу: у Києві від COVID-19 померла дівчинка, якій виповнився лише 21 день

Найменша жертва коронавірусу: у Києві від COVID-19 померла дівчинка, якій виповнився лише 21 день

Дитину до лікарні доставили з підвищеною температурою, інтоксикацією і задишкою.

У Києві від коронавірусної інфекції померла дівчинка, якій виповнився лише 21 день. Немовля стало наймолодшою ​​жертвою COVID-19 в Україні.

Про це з посиланням на головного лікаря Київської дитячої інфекційної лікарні Тетяну Камінську, пише "Українська правда. Життя".

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Як стало відомо, дівчинку 27 серпня доставили в дитячу лікарню з дихальною недостатністю, підвищеною температурою і інтоксикацією. Медики зафіксували, що дитина перебувала в стані, коли кисень через легені не може потрапляти в кров. У медзаклад малятко потрапило на п'ятий день після захворювання.

“Дівчинка була в той же день заінтубована, відразу підключена до штучної вентеляції легенів, отримала обстеження та лікування згідно з нашим локальним протоколом надання допомоги хворим COVID-19, але не зважаючи на це, її стан прогресивно погіршувався, і 2 вересня вона померла”, — повідомила Тетяна Камінська.

Нагадаємо, що в Україні станом на ранок 9 вересня зафіксовано 3 663 нових випадки коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померла 61 людина, 1 546 пацієнтів одужало.

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