"Дуже підступний": педіатриня розповіла про небезпеку та ускладнення штаму "Дельта" у дітей

"Дуже підступний": педіатриня розповіла про небезпеку та ускладнення штаму "Дельта" у дітей

Новий штам є більш заразним, і його симптоми відрізняються від звичайного перебігу COVID-19.

Новий штам коронавірусу "Дельта" може викликати у дітей мультисистемний запальний синдром, який дуже небезпечний.

Про це "Фактам" розповіла київська педіатриня, керівниця мережі дитячих клінік Ганна Горбань.

Вона зазначила, що зазвичай у дітей коронавірус протікає легше, ніж у дорослих, але за 2-3 тижні може наступити рідкісний симптом.

"Він дуже підступний, перший пацієнт вразив мене нестиковкою всіх симптомів. Складність була в тому, що батьки не знали про перенесений сином COVID-19. Коли виявили позитивні антитіла, мама сказала, що два-три тижні тому у дитини на кілька годин піднялася температура. Але йому не давали ніяких ліків, просто рясно поїли водою. Вранці температура була в нормі, і хлопчик пішов до школи. У цієї дитини "посипалося" все: постраждали нирки, судини, траплялися панічні атаки. Сильно запалився кишечник, нічим не знімався біль в животі. Стрибав тиск", - сказала вона.

Лікарка розповіла і про інші ускладнення коронавірусу у дітей.

"Також за два-три тижні можуть виникати і бактеріальні запалення, аж до сепсисів. Про цю форму ускладнення, на жаль, мало говорять. Дівчинка-підліток, моя пацієнтка, перехворіла COVID-19 легко, а через два тижні виникла ангіна, яка спровокувала септичний стан. Після трьох днів антибіотикотерапії дитина знепритомніла і в такому стані потрапила до нас. У дівчинки виявився сепсис, і ми лікували її понад два тижні", - повідомила Горбань.

Раніше головний лікар одного з діагностичних центрів Львова Тарас Жиравецький повідомив, що штам коронавірусу "Дельта" виявився значно потужнішим за "китайського" початківця пандемії. Він передається значно швидше, частіше у пацієнтів приєднується бактерійна інфекція, яка не так легко піддається лікуванню навіть сильними антибактерійними препаратами і на 6-7 день захворювання.

Нагадаємо, в Україні щоденно зростає кількість нових випадків коронавірусу, спричинених штамом "Дельта". Пік захворюваності на COVID-19 можна очікувати вже на початку осені.

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