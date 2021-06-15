Українцям пояснили, чи може вакцинація від коронавірусу викликати безпліддя і впливати на менструацію

Вакцинація може вплинути на результати мамографії.

Після вакцинації проти COVID-19 зі скаргами на реакції частіше звертаються жінки, аніж чоловіки. Тож, у МОЗ розповіли, як впливає вакцина від коронавірусу на жіночий організм, зокрема, менструальний цикл, та чи може вона викликати безпліддя.

Про це повідомила пресслужба МОЗ.

Як наголошується, жодних досліджень, які б свідчили про те, що жінки мають сильніші реакції на вакцину, немає. А те, що переважно скаржаться на побічні реакції саме жінки, може бути пов'язано з тим, що їх вакциновано на 4% більше.

Крім того, немає й підтверджень того, що вакцинація впливає на менструальний цикл. Його порушення, як зазначають, досить поширене явище, яке може спричинити стрес, зміна ваги, зміна фізичної активності і фонові захворювання. У разі порушення циклу після вакцинації слід негайно звернутися до гінеколога.

Також є міф, що мовляв вакцина від Pfizer може викликати імунну відповідь проти плацентарного білка. Але у МОЗ запевнили, що насправді вакцина не може викликати безпліддя.

Також читайте У МОЗ повідомили, чи можна щепитися у центрі вакцинації без прописки

"Ні. За чутками, вакцина від Pfizer може викликати імунну відповідь проти плацентарного білка. Але тоді так само відбувалося б і під час захворювання на COVID-19. Якби це було правдою, це означало б, що мільйони жінок дітородного віку у світі, які перенесли COVID-19 за останній рік, не можуть мати дітей. А це неправда", - пояснили у МОЗ.

А от на результати мамографії вакцинація може вплинути. Водночас збільшення лімфатичних вузлів є нечастою побічною реакцією на вакцину від Pfizer, але цей фактор варто врахувати, якщо жінка збирається робити мамографію.

Нагадаємо, раніше у МОЗ повідомили, що наявні вакцини від коронавірусу не містять живого мікроорганізму та в дослідженні на тваринах не було виявлено негативного впливу на перебіг вагітності. Вивчення їхньої безпечності для вагітних триває.

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Новини України: стартувала вакцинація препаратом "Пфайзер"

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання