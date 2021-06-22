Нужно ли вакцинироваться тем, кто переболел COVID-19 — исследования ученых

По словам ученых, вакцинация необходима для всех людей, независимо от того, болели они на COVID-19 или нет.

Предварительное заражения коронавируса не обязательно защищает от COVID-19 в долгосрочной перспективе. Пациенты, которые выздоровели, могут заболеть второй раз уже через шесть месяцев

Об этом свидетельствуют результаты исследований ученых Оксфордского университета, сообщает The Guardian.

Также читайте Шмыгаль поручил ускорить открытие центров вакцинации от коронавируса

"Если взглянуть на траекторию иммунного ответа после инфицирования, в основном его все еще можно обнаружить через шесть месяцев, но он очень варьируется среди людей", — отмечает профессор Оксфордского университета Элеонора Барнс.

Ученые проанализировали образцы крови у 78 медиков, которые болели коронавирусом с симптомами или без них в период с апреля по июнь 2020 года. Анализ крови проводился в течение шести месяцев после заражения.

Были обнаружены различные антитела, нацеленные на вирус: В-клетки, которые вырабатывают антитела и хранят память о болезни, и Т-клетки, которые убивают зараженные клетки.

У большинства людей, которые имели слабый иммунитет, уже через полгода не было антител.

"На наш взгляд, предыдущее заболевание не обязательно защищает вас на длительный срок от коронавируса, особенно новых штаммов, вызывающих беспокойство", — предупреждает Барнс.

По словам ученых, вакцинация необходима для всех людей, независимо от того, болели они на COVID-19 или нет.

Ранее в НАН предупредили об угрозе стремительного распространения штамма Delta в Украине.

Новости мира: США обнародовали список стран, куда направят 55 миллионов доз вакцин от коронавируса

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку