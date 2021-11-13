Як змінилися карантинні зони в Україні: у МОЗ оновили дані

Як змінилися карантинні зони в Україні: у МОЗ оновили дані

"Жовта" зона розширилася до трьох областей.

Станом на 13 листопада "жовта" зона адаптивного карантину в Україні розширилася до трьох областей.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

Згідно з даними МОЗ, до "жовтої" зони повернулася Тернопільська область, яка до цього перебувала на "помаранчевому" рівні епідемічної небезпеки. Зокрема, в ній впав коефіцієнт виявлення нових випадків і рівень госпіталізацій.

У "помаранчевій" зоні перебувають чотири області: Вінницька, Полтавська, Харківська та Чернівецька.

У "червоній" зоні перебувають наступні регіони: Київ, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Херсонська, Хмельницька, Чернігівська та Черкаська області.

Міністерство охорони здоров’я України

Нагадаємо, в Україні станом на ранок 13 листопада зафіксовано 23 572 нових випадків коронавірусу, протягом доби від COVID-19 померло 695 людей, 25 415 пацієнтів одужало.

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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