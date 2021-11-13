Как изменились карантинные зоны в Украине: в Минздраве обновили данные

Как изменились карантинные зоны в Украине: в Минздраве обновили данные

"Желтая" зона расширилась до трех областей.

По состоянию на 13 ноября "желтая" зона адаптивного карантина в Украине расширилась до трех областей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, в "желтую" зону вернулась Тернопольская область, которая до этого находилась на "оранжевом" уровне эпидемической опасности. В частности, там упал коэффициент обнаружения новых случаев и уровень госпитализаций.

В "оранжевой" зоне находятся четыре области: Винницкая, Полтавская, Харьковская и Черновицкая.

В "красной зоне" находятся следующие регионы: Киев, Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, Черниговская и Черкасская области.

Министерство здравоохранения Украины

Напомним, в Украине по состоянию на утро 13 ноября зафиксировано 23 572 новых случаев коронавируса, в течение суток от COVID-19 умерло 695 человек, 25 415 пациентов поправилось.

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