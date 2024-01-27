Скільки штамів COVID-19 зафіксовано в Україні: дані МОЗ

Станом на 26 січня в Україні зафіксувано 17 штамів коронавірусу, зокрема і новий штам "Дженні".

Про це повідомив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко в етері телемарафону.

З його слів, в Україні до кінця січня спостерігається зростання кількості випадків захворювання на COVID-19.

"В Україні, за даними нашого епіднагляду, циркулює 17 штамів COVID-19, зокрема і новий штам, який був виявлений нещодавно - "Дженні". Якщо ми подивимось, що у нас по захворюваності, то бачимо зростання до кінця січня кількості випадків захворювання на коронавірус, але ми бачимо і зростання кількості випадків захворювань на грип, що не характерно для попередніх епідсезонів", - сказав Ляшко.

Нагадаємо, під час епідсезону 2023/2024 в Україні триває секвенування штамів COVID-19 на мутації. Лабораторне дослідження дозволяє відстежувати наявні штами, які переважають на території країни, та характер мутацій, що виникають, — для вживання оперативних заходів у разі збільшення випадків захворюваності під час епідсезону.

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