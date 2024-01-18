Cмертність – 100%: китайці випробували новий штам коронавірусу на "олюднених" мишах

Вірус вразив кістки, легені, трахеї, очі та мозок піддослідних, а перед смертю їхні очі ставали зовсім білими.

Китайські вчені експериментують із мутованим штамом COVID-19, який на 100% смертельний для "олюднених" мишей.

Про це пише nypost.com з посиланням на дослідження, опубліковане минулого тижня в Пекіні.

Смертельний вірус, відомий як GX_P2V, атакував мозок мишей, які були створені так, щоб відображати генетичний склад, схожий на людський.

"Це підкреслює ризик поширення GX_P2V на людину та забезпечує унікальну модель для розуміння патогенетичних механізмів вірусів, пов'язаних із SARS-CoV-2", — пишуть автори.

Смертельний вірус є мутованою версією GX/2017, двоюрідного брата коронавірусу, який, як повідомляється, був виявлений у малазійських панголінів 2017 року — за три роки до пандемії. Панголіни, також звані лускатими мурахоїдами, — ссавці, що мешкають у теплих районах планети.

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Усі миші, інфіковані вірусом, померли за вісім днів, що, на думку дослідників, було "дивовижно" швидким показником смертності.

GX_P2V вразив легені, кістки, очі, трахеї та мозок тварин, а за декілька днів до смерті гризуни швидко втрачали вагу, сутулилися і рухалися вкрай мляво.

Найстрашніше те, що за день до смерті їхні очі стали зовсім білими.

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Це дослідження є першим у своєму роді, в якому повідомляється про 100% смертності мишей, інфікованих вірусом, пов'язаним із COVID-19, що набагато перевершує результати іншого дослідження, що повідомлялися раніше, пишуть дослідники.

Що ще важливіше, результати дослідження не вказують на те, як хвороба вплине на людей.

Франсуа Баллу, експерт з епідеміології з Інституту генетики Університетського коледжу Лондона, назвав дослідження "жахливим" та "абсолютно безглуздим з наукового погляду".

"Я не бачу нічого цікавого, що можна було б витягти з насильницького зараження дивної породи гуманізованих мишей випадковим вірусом. І навпаки, я бачу, скільки всього може піти не так", — написав професор на X. "У препринті не вказано рівень біобезпеки та запобіжні заходи, використані в дослідженні. Відсутність цієї інформації породжує тривожну можливість того, що частина або всі ці дослідження, такі як дослідження в Ухані в 2016-2019 роках, які, ймовірно, спричинили пандемію COVID-19, були необачно проведені без мінімальних заходів щодо стримування біобезпеки та практик, необхідних для досліджень з потенційними пандемічними патогенами".

Професор хімії та хімічної біології Університету Рутгерса Річард Ебрайт підтримав побоювання Баллу одним словом: "Згоден".

Дослідження 2024 року, схоже, не має жодного стосунку до китайського Уханьського інституту вірусології, який був центром теорій лабораторних витоків, пов'язаних із пандемією COVID-19.

Влітку спецслужби США не знайшли прямих доказів того, що з лабораторії стався витік коронавірусу, хоч і не виключили можливості того, що вірус стався з іншої лабораторії.

Походження COVID-19 досі невідоме.

Нагадаємо, що таке "хвороба X" та які віруси можуть прийти на заміну COVID-19. Директор ВООЗ наголосив, що треба бути готовими до "непередбачуваних" подій.

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