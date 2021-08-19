В Риге протестуют против COVID-вакцинации: произошли столкновения

Участие в акции приняли около 4 тыс. человек.

В латвийской Риге люди протестовали против принудительной вакцинации от COVID: начались столкновения.

Между людьми и полицией произошли столкновения, сообщает издание Delfi.

По предварительной информации, участие в акции приняли около 4 тыс. человек. После пикета полиция возбудила несколько уголовных дел. Пятеро участников акции напали на милиционера и разбили стекло в полицейской машине.

В полиции говорят, что будут рассматривать нарушения, связанные с несоблюдением мер эпидемиологической безопасности. Ведь участники акции не использовали медицинские маски, а за это в стране штраф - в две тысячи евро. К слову, акцию протеста согласовали с Рижской думой. Впрочем, чиновиникы отмечают, что в нынешней эпидемиологической ситуации на публичных мероприятиях не должны собираться более 50 человек.

Ранее во Франции около 204 тысяч человек по всей стране в третий раз вышли на марш "Свободы" против "пропусков здоровья", наличие которых вскоре станет необходимым для посещения ресторанов и других общественных мест.

Новости мира: во Франции и Италии люди протестуют против паспортов вакцинации

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