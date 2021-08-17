Изменение графика работы центров вакцинации и новые обязанности семейных врачей: распоряжение Ляшко

Семейные врачи и терапевты отныне должны звонить к своим пациентам и рассказывать о вакцинации.
В Украине изменят график работы центров вакцинации, а семейных врачей обяжут звонить к своим пациентам и рассказывать им о необходимости прививки.
Соответствующее распоряжение подписал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Так, руководителям областных подразделений по вопросам здравоохранения и региональным координаторам проведения вакцинации поручили обеспечить:
- просмотр и продолжение графиков работы пунктов прививки и центров вакцинации с учетом возможностей работы в удобное для населения время;
- недопущения закрытия центров вакцинации на выходные,
- постоянное информирование о местах размещения, графике работы и любых изменениях в работе центров вакцинации.
Также семейные врачи и терапевты отныне должны активизировать контакты с пациентами, звонить им и информировать о возможности вакцинации от COVID-19, графике работы и местах расположения пунктов прививок, а также напоминать о сроках повторной вакцинации.
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