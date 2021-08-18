В Украине официально признали еще одну вакцину: в чем ее особенность

В Украине официально признали еще одну вакцину: в чем ее особенность

Правительство приняло решение зарегистрировать вакцину от COVID-19 производства Johnson & Johnson.

В среду, 18 августа, на заседании Кабинета министров было принято решение официально зарегистрировать вакцину Janssen (Johnson & Johnson).

Об этом стало известно из трансляции заседания правительства.

Согласно принятому решению, препарат Janssen COVID-19 Vaccine добавили в список вакцин, после вакцинации которыми выдается COVID-сертификат.

Особенность этой вакцины в том, что для полной вакцинации нужна только одна доза.

Таким образом препарат Janssen пополнил перечень вакцин, которые официально разрешено использовать в Украине для вакцинации от COVID-19:

вакцина индийского производителя Covishield, которая изготавливается по лицензии AstraZeneca, одобренная ВОЗ, разрешение по ее использованию также получили Великобритания, Европейский Союз и Индия;

вакцина китайского производителя Sinovac (CoronaVac), ее в Украине активно используют, поскольку ее доз государство закупило больше всего, также рекомендована ВОЗ;

вакцина от Pfizer-BioNTech, которая считается едва ли не самой эффективной в мире, ее используют США, Великобритания, Канада и др;

вакцина AstraZeneca-SkBio произведена SK Bioscience в Южной Корее, ее также рекомендует ВОЗ;

вакцина AstraZeneca, произведенная в ЕС, одобренная ВОЗ;

вакцина производства Johnson & Johnson, впервые на частной основе ее завезла в Украину одна из компаний для вакцинации своих сотрудников, работающих на Аляске.

Напомним, Европейский Союз до сих пор официально не разрешил использование китайского препарата CoronaVac, который используется в Украине для вакцинации от COVID-19.

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