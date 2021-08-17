Минздрав приготовил сюрприз для вакцинированных украинцев: им бесплатно покажут кино

Те, кто получил хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19, смогут неделю бесплатно просматривать кино и сериалы на популярном медиасервисе.

Украинцы, которые посетят центры вакцинации, имеют возможность в течение недели бесплатно пользоваться популярным медиасервисом Megogo. Об этом сообщили во вторник, 17 августа, на официальной странице Министерства здравоохранения в Facebook.

Для того, чтобы воспользоваться такой возможностью, на пункте, где проводят вакцинацию, необходимо получить промокод от Megogo.

"Если вы прививались по крайней мере одной дозой антиковиднои вакцины, медиасервис дарит 7 дней подписки "Кино +". Это широкий выбор фильмов, сериалов, мультфильмов, фильмовых каналов, аудиокниг и подкастов", — говорится в сообщении.

Промокод можно активировать до конца 2021 года. Он будет действовать в течение недели, а после окончания бесплатного периода подписка на просмотр медиасервиса будет автоматически отменена.

В Минздраве также сообщили, что медиасервис Megogo присоединился к этой инициативе при содействии Детского фонда UNICEF Ukraine.

Напомним, Польша готовится начать вакцинацию украинских заробитчан однократной COVID-препаратом от Johnson & Johnson.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку