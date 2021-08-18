Достаточно одной дозы: в Украине изменились правила въезда для иностранцев

Достаточно одной дозы: в Украине изменились правила въезда для иностранцев

Для пересечения границы нужно будет предъявить документ, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 хотя бы одной дозой.

На заседании Кабинета министров в среду, 18 августа, было принято постановление, которым внесены изменения в правила въезда иностранцев в Украину на период пандемии COVID-19.

Как стало известно из обнародованных материалов заседания правительства, отныне для пересечения границы потребуется иностранный сертификат, подтверждающий вакцинацию от коронавирусной инфекции независимо от количества принятых доз.

Ранее иностранцы и лица без гражданства для того, чтобы попасть в Украину, должны были подтвердить полный курс вакцинации.

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Согласно принятым изменениям, теперь нужен отрицательный результат ПЦР или экспресс-теста на антиген, а также документ, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 одной или несколькими дозами вакцин, которые включены в перечень Всемирной организации здравоохранения.

Напомним, украинцам уже начали выдавать свидетельства о вакцинации международного образца. Впрочем, для этого нужно вакцинироваться двумя дозами препарата.

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