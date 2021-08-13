В Минздраве сообщили, сколько украинцев инфицированны штаммом "Дельта"

Выявлено 300 случаев COVID-мутации.

В Украине зарегистрировали 300 случаев штамма коронавируса "Дельта".

Об этом со ссылкой на главного санитарного врача Игоря Кузина сообщает "Общественное".

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По его словам, такие данные по состоянию на четверг — 12 августа. В Киеве зафиксировали 21 случай COVID-мутации. Кроме того, в Ровенской области 80% больных COVID-19 заражены штаммом "Дельта".

Также ученые НАН прогнозируют рост числа новых случаев COVID-19 в Украине уже в ближайшие дни. За сутки будут фиксировать почти 1300 случаев. Согласно данным НАН Украины, сейчас среднее количество новых выражений в стране выросло до 839 человек в день. За две последние недели этот показатель вырос на 44%.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 13 августа зафиксирован 1263 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 44 человека, еще 1007 выздоровели. Был проведен 47 335 тест.

В Украине в течение последних трех месяцев коронавирусом болели преимущественно невакцинированные против COVID-19 граждане. Только 0,7% людей — те, которые имели прививки, и все же подхватили коронавирус.

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