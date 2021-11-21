В зоопарке в Нидерландах животные страдают от расстройства желудка и кашля

Тест на COVID-19 оказался положительным.

У большинства азиатских львов и горилл, содержащихся в зоопарке города Роттердам (Нидерланды), обнаружена коронавирусная инфекция.

Об этом сообщили на официальном сайте этого заведения.

"У животных наблюдаются симптомы гриппа: вялость, снижение аппетита, иногда легкий кашель, а гориллы также имеют проблемы с желудком и кишечником", — говорится в сообщении.

Когда работники зоопарка обнаружили эти симптомы у животных, решили сделать им тест на COVID-19, и он оказался положительным. В общей сложности коронавирусную инфекцию обнаружили у четырех из пяти азиатских львов и у семи из восьми горилл, которые здесь содержатся.

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Животные находятся на карантине, течение болезни у них несложное, в зоопарке надеются на их быстрое выздоровление.

Вероятно, львы и гориллы заразились коронавирусом от одного из сотрудников заведения, который был бессимптомным больным.

Напомним, ранее в США три снежных барса умерли в зоопарке от осложнений, вызванных коронавирусом.

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