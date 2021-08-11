В НАН рассказали, когда в Украине может произойти взрыв заболеваемости на коронавирус

В НАН рассказали, когда в Украине может произойти взрыв заболеваемости на коронавирус

Риск заболеваемости есть, но госпитализация пока под контролем.

В Украине есть риск взрывных темпов роста количества больных COVID-19. На прошлой неделе заболеваемость выросла в 1,5 раза, госпитализация — в 9,5 раз.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной академии наук Украины.

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"Количество положительных тестов на прошлой неделе уже выросло в 1,5 раза, и эти темпы могут быть в ближайшие недели превзойдены по мере увеличения доли штамма "Дельта" среди случаев болезни. Высоких темпов роста заболеваемости можно ожидать в момент достижения штаммом "Дельта" частицы, близкой к 90% от новых случаев инфекции", — сообщили в пресс-службе НАН Украины.

В то же время эксперты отметили, что темпы госпитализаций сейчас сдержанные. Количество новых случаев за неделю выросло на 9,5% после роста на 16,5% неделю назад.

Добавим, что в Украине по состоянию на утро 11 августа зафиксировали 1122 новых случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерли 25 человек.

Напомним, что вакцина от COVID-19 китайского производителя Sinovac Biotech под названием CoronaVac, согласно исследованию в Индонезии, предотвращает госпитализации в случае заражения коронавирусом на 96% и на 94% — симптоматической болезни.

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