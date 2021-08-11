Праздновал свадьбу: на Прикарпатье молодой человек попал в реанимацию со штаммом "Дельта"

Инфицированный мужчина вернулся из-за границы и успел побывать на свадьбе.
В Ивано-Франковской области в реанимацию Коломыйской центральной районной больницы госпитализировали 37-летнего мужчину. У него подтвердили штамм коронавируса "Дельта".
Об этом говорится в сюжете НТК.
Генеральный директор Коломыйской центральной районной больницы Андрей Кошкин рассказал, что больной — это житель Коломыи.
"Он находится в реанимации, кислородозависимый. Его состояние мы оцениваем, как между средней и тяжелой стадией. Этот человек приехал из Испании, он был на свадьбе в Городенке", — сказал Андрей Кошкин.
Медик отметил, что у больного подтвержден штамм коронавируса "Дельта". По словам Андрея Кошкина, сейчас ситуация с коронавирусом ухудшилась.
"У нас сейчас в стационаре 17 пациентов в ковидному отделении. Из них одна — это ребенок, двое в реанимации. ПЦР-подтвержденных есть 9 пациентов. Только за прошлую неделю поступило 11 больных", — говорит Андрей Кошкин.
Медик прогнозирует, что если коронавирус будет так стремительно распространяться, то через неделю-две Прикарпатья может выйти из "зеленой" зоны.
Напомним, ученые прогнозируют рост числа новых случаев COVID-19 в Украине уже в ближайшие дни.