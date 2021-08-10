В селах медики агитируют не прививаться: в Ивано-Франковской громаде от вакцинации отказались 31% учителей

В детсадах города отказались от прививки 48% работников, вакцинировались лишь 14% воспитателей.
В Ивано-Франковской громаде от COVID-19 получили прививки 47% учителей. Еще 31% педагогов отказались от вакцинации.
Об этом 10 августа во время совещания сообщила начальник управления здравоохранения Ивано-Франковского городского совета Мария Бойко.
По словам Марии Бойко, в Ивано-Франковской громаде работает более 3000 педагогов. Вакцинировались от коронавируса 47% учителей, 31% — отказались и еще 21% думают. В детсадах города отказались от прививки 48% работников, вакцинировались лишь 14% воспитателей.
Директор департамента образования Игорь Максимчук сообщил, что в некоторых селах Франковской ТГ медицинские работники агитируют педагогов не вакцинироваться.
"Хочу подчеркнуть, что даже медицинские работники в отдельных селах нашей территориальной громады проводят активную агитацию за то, чтобы кое-кто не вакцинировался", — сказал Игорь Максимчук.
Напомним, Шкарлет рассказал, допустят ли к работе невакцинированных от COVID учителей. Он пояснил, что если нет 80% привитых, то образовательный процесс будет в дистанционном или смешанном режиме. Если же будет вакцинировано такое количество педколлектива, то учебное заведение сможет работать даже во время локдауна.