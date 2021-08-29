Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 29 августа

Больше всего больных обнаружили в Киеве — 240.
В Украине по состоянию на утро воскресенья, 29 августа, зафиксировано 1906 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 34 человека, еще 685 пациентов выздоровели.
Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.
Ситуация в регионах:
- г. Киев — 240 случаев;
- Винницкая область — 34 случая;
- Волынская область — 21 случай;
- Днепропетровская область — 140 случаев;
- Донецкая область — 132 случая;
- Житомирская область — 86 случаев;
- Закарпатская область — 11 случаев;
- Запорожская область — 66 случаев;
- Ивано-Франковская область — 57 случаев;
- Киевская область — 134 случая;
- Кировоградская область — 20 случаев;
- Луганская область — 29 случаев;
- Львовская область — 101 случай;
- Николаевская область — 15 случаев;
- Одесская область — 121 случай;
- Полтавская область — 29 случаев;
- Ровенская область — 30 случаев;
- Сумская область — 63 случая;
- Тернопольская область — 67 случаев;
- Харьковская область — 156 случаев;
- Херсонская область — 77 случаев;
- Хмельницкая область — 62 случая;
- Черкасская область — 24 случая;
- Черновицкая область — 126 случаев;
- Черниговская область — 65 случаев.
За все время пандемии в Украине:
- заболело — 2284191 человек;
- выздоровели — 2206392 человек;
- летальных случаев — 53720.
Как сообщалось, в Украине накануне, 28 августа, зафиксировано 2082 случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 54 человека, еще 1025 пациентов выздоровели.
Напомним
- Минздрав не несключает возможность того, что в случае роста заболеваемости и перехода индикаторов в "красную" зону эпидугрозы некоторые сферы экономики продолжат работать. Это возможно при условии вакцинации коллектива и посетителей.
- Также в Минздраве рассказали, введут ли карательные методы для невакцинированных украинцев.