Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 29 августа

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 29 августа

Больше всего больных обнаружили в Киеве — 240.

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 29 августа, зафиксировано 1906 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 34 человека, еще 685 пациентов выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Ситуация в регионах:

г. Киев — 240 случаев;

Винницкая область — 34 случая;

Волынская область — 21 случай;

Днепропетровская область — 140 случаев;

Донецкая область — 132 случая;

Житомирская область — 86 случаев;

Закарпатская область — 11 случаев;

Запорожская область — 66 случаев;

Ивано-Франковская область — 57 случаев;

Киевская область — 134 случая;

Кировоградская область — 20 случаев;

Луганская область — 29 случаев;

Львовская область — 101 случай;

Николаевская область — 15 случаев;

Одесская область — 121 случай;

Полтавская область — 29 случаев;

Ровенская область — 30 случаев;

Сумская область — 63 случая;

Тернопольская область — 67 случаев;

Харьковская область — 156 случаев;

Херсонская область — 77 случаев;

Хмельницкая область — 62 случая;

Черкасская область — 24 случая;

Черновицкая область — 126 случаев;

Черниговская область — 65 случаев.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 2284191 человек;

выздоровели — 2206392 человек;

летальных случаев — 53720.

Как сообщалось, в Украине накануне, 28 августа, зафиксировано 2082 случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 54 человека, еще 1025 пациентов выздоровели.

Напомним

Минздрав не несключает возможность того, что в случае роста заболеваемости и перехода индикаторов в "красную" зону эпидугрозы некоторые сферы экономики продолжат работать. Это возможно при условии вакцинации коллектива и посетителей.

того, что в случае роста заболеваемости и перехода индикаторов в "красную" зону эпидугрозы некоторые сферы экономики продолжат работать. Это возможно при условии вакцинации коллектива и посетителей. Также в Минздраве рассказали, введут ли карательные методы для невакцинированных украинцев.

Когда ждать новую вспышку коронавируса в Украине и какие мифы о вакцинации до сих пор распространены — иммунолог Федор Лапий

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