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Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 29 августа

Коронавирус в Украине сегодня: статистика на 29 августа

УНИАН

Больше всего больных обнаружили в Киеве — 240.

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 29 августа, зафиксировано 1906   новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 34   человека, еще   685 пациентов выздоровели.

Об этом сообщили в пресс-службе МОЗ Украины.

Ситуация в регионах:

  • г. Киев — 240 случаев;
  • Винницкая область — 34 случая;
  • Волынская область — 21 случай;
  • Днепропетровская область — 140 случаев;
  • Донецкая область — 132 случая;
  • Житомирская область — 86 случаев;
  • Закарпатская область — 11 случаев;
  • Запорожская область — 66 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 57 случаев;
  • Киевская область — 134 случая;
  • Кировоградская область — 20 случаев;
  • Луганская область — 29 случаев;
  • Львовская область — 101 случай;
  • Николаевская область — 15 случаев;
  • Одесская область — 121 случай;
  • Полтавская область — 29 случаев;
  • Ровенская область — 30 случаев;
  • Сумская область — 63 случая;
  • Тернопольская область — 67 случаев;
  • Харьковская область — 156 случаев;
  • Херсонская область — 77 случаев;
  • Хмельницкая область — 62 случая;
  • Черкасская область — 24 случая;
  • Черновицкая область — 126 случаев;
  • Черниговская область — 65 случаев.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело — 2284191 человек;
  • выздоровели — 2206392 человек;
  • летальных случаев — 53720.

Как сообщалось, в Украине накануне, 28 августа, зафиксировано 2082 случая коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 54 человека, еще 1025 пациентов выздоровели.

Напомним

  • Минздрав не несключает возможность того, что в случае роста заболеваемости и перехода индикаторов в "красную" зону эпидугрозы некоторые сферы экономики продолжат работать. Это возможно при условии вакцинации коллектива и посетителей.
  • Также в Минздраве рассказали, введут ли карательные методы для невакцинированных украинцев.

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