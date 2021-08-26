На Буковине — первая смерть от "Дельты": умер 66-летний мужчина

Сейчас новый штамм "Дельта" в Черновицкой области преобладает над другими.

В Черновицкой области зафиксировали первую смерть от штамма COVID-19 "Дельта". Умер 66-летний пациент. Известно, что мужчина был невакцинированным.

Об этом рассказала главный санитарный врач области Наталья Гопко, информирует Zaxid.net.

По ее словам, сейчас новый штамм преобладает над другими.

"На днях мы получили результаты с подтверждением еще 23 случаев из 30 образцов, которые мы направляли. Предыдущая партия из 42 подтвердилось 34 "Дельты", — сказала Гопко.

Врач предположила, что это был не первый умерший от штамма "Дельта" в регионе, но первый, который попал в поле зрения медиков.

По состоянию на 25 августа, на Буковине обнаружили 23 человек с вирусом штамма "Дельта", большинство из них до сих пор находятся в стационарах. Около четверти выявленных случаев — дети. Самому молодому инфицированному один год, самому старшему — 88 лет.

По информации Черновицкой ОГА, за минувшие сутки, 25 августа, на Буковине зафиксировано 81 новый случай заражения коронавирусом. Зафиксировано 5 летальных исходов. В больницы с COVID-19 госпитализировали 56 человек. Сколько из них всех были инфицированы штаммом "Дельта" — не сообщается.

Ранее в Минздраве сообщили, что новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре.

Напомним, что в Украине 6 областей имеют наибольший риск вспышки коронавируса, один регион, Буковина, является критическим.

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