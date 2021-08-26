Когда в Украине введут новый локдаун: в Минздраве назвали дату

Главный санврач предполагает, что новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре.
Всплеск заболеваемости COVID-19 возрастет до ноября и именно тогда в Украине могут ввести новый локдаун.
Об этом рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью ВВС-Украина.
"По тому сценарию, по которому мы сейчас движемся новый локдаун могут ввести ориентировочно в ноябре", — заявил главный санврач.
Кузин призвал украинцев вакцинироваться и соблюдать карантинные требования, в том числе социальную дистанцию. Только в случае выполнения этих требований локдаун можно будет "оттянуть" на декабрь-январь или вообще избежать его.
Главный санврач обратил внимание, что решение о локдауне принимает местная власть. Однако если ситуация с COVID-19 будет критической, локдаун могут ввести на национальном уровне.
Напомним, что в Украине 6 областей имеют наибольший риск вспышки коронавируса, один регион является критическим.
Ранее врач-иммунолог Андрей Волянский заявил, что в Украине ежедневно растет количество новых случаев коронавируса, вызванных штаммом "Дельта". Пик заболеваемости COVID-19 можно ожидать уже в начале осени.