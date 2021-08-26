В Днепре ожидают вспышку "Дельта"-штамма коронавируса: медики рассказали, когда вырастет заболеваемость

Медики ожидают увеличения заболеваемости в сентябре.

Согласно темпами заболеваемости на "Дельта"-штамм коронавируса, Днепр столкнется со вспышкой инфицирования в сентябре.

Об этом на брифинге заявил генеральный директор больницы им. Мечникова Сергей Рыженко.

"Знаю, что к нам привезут много ковидних, поскольку этот штамм очень заразен. Людей будет болеть много. Поэтому нужно соблюдать все санитарные нормы, о которых мы постоянно говорим", — подчеркнул Сергей Рыженко.

Он также добавил, что в случае, если человек заболел, нужно сразу обращаться к медикам и ограничить себя в социальных контактах, потому что "один выход на работу — это десятки больных".

Напомним, что у больных "индийским" штаммом коронавируса уже может не исчезать вкус и запах. Этому виду COVID-19 характерна температура, боль в горле, головная боль и насморк.

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