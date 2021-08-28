Минздрав разрывает контракт на поставку COVID-вакцин из Индии

Индийский производитель не выполнил своих обязательств, поставив из 12 млн доз только 500 тысяч.

Министерство здравоохранения Украины планирует расторгнуть контракт на поставку вакцины AstraZeneca (CoviShield) и Novavax от индийской компании Serum Institute of India, хотя уже сделала предоплату за 2 миллиона доз.

Об этом сообщил на встрече с журналистами министр здравоохранения Виктор Ляшко, передает УП.

По его словам, по поводу поставки вакцин от индийского производителя принимается политическое решение.

"Я буду разрывать контракт с Serum Institute of India. И по полтора миллиона Covishield, и по 10 миллионах Novavax ", — отметил Ляшко.

Всего между Украиной и индийским институтом сыворотки крови законтрактовано 2 миллиона доз вакцины AstraZeneca (CoviShield) и 10 млн доз вакцины Novavax. На данное время в Украину поступило только 500 000 доз CoviShield.

Также читайте В Україні вакцини Moderna лишилося лише для другої дози: нової партії у вересні не буде

"Переговоры с Serum Institute of India были, но они не выполняли свои обещания... Невыполнение условий соглашения они объясняли вспышкой коронавируса в Индии и запретом на экспорт вакцин", — сообщил министр.

Украина уже успела сделать предоплату за два миллиона доз вакцины Novavax, но решила отказаться от этой поставки. Какую сумму оплатила закупочная организация Crown Agency за эту поставку и как будет происходить возврат средств, министр не уточнил.

"В контракте четко прописана возможность расторжения и международная закупочная организация Crown Agency будет работать над этим", — сказал он.

По словам Виктора Ляшко, препарат Novavax не зарегистрирован ни в одной стране мира и не признан ВОЗ, поэтому на него не распространяется сертификат о вакцинации. "Даже если его привезут, то очень мало людей будет им вакцинироваться", — отметил Ляшко.

Напомним, прививки в Украине проводят четырьмя вакцинами: Comirnaty от Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac от Sinovac Biotech и AstraZeneca (Covishield, SKBio).

Ранее в Минздраве сообщили, что план вакцинировать 5 млн украинском до конца лета выполнили более чем на 80%. В течение недели прививают почти миллион человек.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку