Австрия бесплатно передает Украине 500 тыс. доз AstraZeneca

Первые 250 тыс. доз прибудут в Украину уже в понедельник, 23 августа.
Австрия бесплатно предоставит Украине 500 тыс доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.
Об этом пишет nachrichten.at.
Первые 250 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудут в Украину в понедельник, 23 августа. Именно в этот день министр иностранных дел Александр Шалленберг прибудет в Киев для участия в саммите "Крымской платформы".
Другую половину доставят осенью.
"Австрия не сможет побороть пандемию, если люди, живущие в непосредственной близости к ЕС, не будут вакцинированы", — заявил Шалленберг.
Напомним, что Украина первой получила от Германии 1,5 млн доз COVID-вакцины AstraZeneca.