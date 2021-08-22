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Австрия бесплатно передает Украине 500 тыс. доз AstraZeneca

Австрия бесплатно передает Украине 500 тыс. доз AstraZeneca

Associated Press

Первые 250 тыс. доз прибудут в Украину уже в понедельник, 23 августа.

Австрия бесплатно предоставит Украине 500 тыс доз вакцины от коронавируса AstraZeneca.

Об этом пишет nachrichten.at.

Первые 250 тыс. доз вакцины AstraZeneca прибудут в Украину в понедельник, 23 августа. Именно в этот день министр иностранных дел Александр Шалленберг прибудет в Киев для участия в саммите "Крымской платформы".

Другую половину доставят осенью.

"Австрия не сможет побороть пандемию, если люди, живущие в непосредственной близости к ЕС, не будут вакцинированы", — заявил Шалленберг.

Напомним, что Украина первой получила от Германии 1,5 млн доз COVID-вакцины AstraZeneca.

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