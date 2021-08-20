В Минздраве рассказали, какая вакцина против COVID-19 для украинцев подходит лучше всего

По словам Министра здравоохранения, сегодня лучшее время для вакцинации.
Лучшая вакцина — под рукой. Глава Минздрава Виктор Ляшко считает, что в Украине сейчас достаточно препаратов, которые способны снизить скорость распространения COVID-19.
Об этом министр здравоохранения сообщил во время онлайн-брифинга.
"Сегодня у украинцев есть выбор. На территории Украины есть четыре продукта — все они разрешены для использования ВОЗ. Поэтому лучшая вакцина та, которая рядом с вами. А лучшее время для вакцинации — сегодня", — акцентировал Виктор Ляшко.
Отметим, что в Украине вакцинация проходит препаратами AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer-BioNTech, Moderna и Johnson & Johnson.
Что нужно для того, чтобы пройти вакцинацию
Если вы идете на вакцинацию, с собой необходимо взять паспорт, заключенную с семейным врачом декларацию, идентификационный код и прописку.
Напомним, что в Украине есть риск взрывных темпов роста количества больных на коронавирус.