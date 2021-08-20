В Черновцах невакцинированных учителей могут заставить за свой счет еженедельно сдавать ПЦР-тест

В Черновцах невакцинированных учителей могут заставить за свой счет еженедельно сдавать ПЦР-тест

Городской совет будет поддерживать учебные заведения, где 80% учителей вакцинированы.

В Черновцах невакцинированных от коронавируса учителей могут обязать еженедельно за свой счет сдавать ПЦР-тест.

Об этом сообщил заместитель городского головы Черновцов Юрий Лесюк.

Чиновник отметил, что городская власть будет поддерживать те учебные заведения, в которых вакцинированы 80% педагогов и объяснил, что учителей, которые отказались от вакцинации могут обязать еженедельно за свой счет сдавать ПЦР-тест.

"Городской совет в свою очередь будет поддерживать учебные заведения, где 80% учителей вакцинированы, выделяя дополнительные средства на ремонтные работы, модернизацию классов, закупку мебели или техники. Также будет рассматриваться возможность пребывания на рабочем месте не вакцинированных учителей после получения отрицательного результата ПЦР-теста (еженедельно, на платной основе)", — написал Юрий Лесюк.

Напомним, тернопольских учителей без вакцинации могут обязать еженедельно делать ПЦР-тест на COVID-19.

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