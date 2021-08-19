В Тернопольской области умерла 48-летняя женщина, у которой диагностировали штамм "Дельта"

В Тернопольской области умерла 48-летняя женщина, у которой диагностировали штамм "Дельта"

Заразились COVID-19 также и родственники покойной.

В г. Копычинцы Тернопольской области умерла 48-летняя женщина, у которой диагностировали штамм коронавируса "Дельта".

Об этом сообщила главный санитарный врач Тернопольщины Оксана Чайчук, пишет fainemisto.tv.

Известно, что 48-летняя женщина вернулась в Копычинцы из Великобритании. Здесь она заболела штамм коронавируса "Дельта". Заразились COVID-19 также и родственники покойной.

Главная санитарный врач Тернопольской отмечает, что в области от 12 июля ухудшается эпидситуация. К примеру, за последние сутки там обнаружили 87 новых случаев коронавируса.

Напомним, в Украине ежедневно растет количество новых случаев коронавируса, вызванных штаммом "Дельта". Пик заболеваемости COVID-19 можно ожидать уже в начале осени.

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