В Минздраве сообщили, сколько украинцев сделали прививки от коронавируса

В Минздраве сообщили, сколько украинцев сделали прививки от коронавируса

Первую прививка сделали более 5 млн человек.

За прошедшие сутки 147 118 тыс. украинцев вакцинировались от коронавируса.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

В течение суток работали 957 мобильных бригад, 2732 пункты прививки, а также 329 центров вакцинации. Накануне, прививки получили:

одну дозу — 60 970 человек

две дозы — 86 148 человек.

Всего с начала компании вакцинации от COVID-19 сделали более 8 млн прививок:

первую дозу препарта получили — 5 032 720,

полностью иммунизированы — 3 066 426 человек.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро 21 августа зафиксирован 1732 новых случаев коронавируса. В течение суток от COVID-19 умерло 38 человек, еще 763 пациентов выздоровели. Был проведен 55 925 тест.

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