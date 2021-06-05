На Україну чекає остання хвиля коронавірусу: лікар розповів, коли та куди зникне COVID-19

Лікар Тарас Жиравецький розповів, що може спричинити останню хвилю коронавірусу і чого від неї очікувати.

Наступна хвиля коронавірусу в Україні буде останньою, і, ймовірно, не такою потужною, як попередня. Якщо ж вона триватиме 4 місяці, то за її період може перехворіти ще 6 мільйонів українців. Це вже наблизить Україну до колективного імунітету. Про це ТСН.ua розповів лікар одного з діагностичних медичних центрів Львова Тарас Жиравецький.

"Ми не вгадаємо, чи буде ця хвиля, чи ні. Але якщо вона буде і триватиме кілька місяців, то так, вона буде останньою. Буде ще вакцинація, яка буде зменшувати кількість важких випадків, але вакцинація не гарантує незараження. Всі плутають і думають, що вакцинація дає можливість не заразитись, але до цього вона немає відношення", - каже лікар.

За словами Тараса Жиравецького, в Україні ще не цілком втішна ситуація з коронавірусом.

"Ймовірно, зараз літом ми будемо мати таке послаблення, хоча ми розуміємо, що зараз у нас є 1200 госпіталізацій за минулу добу і це десь приблизно 5% людей, які захворіли. Тому орієнтовно 1200 множимо на 2 і множимо на 10 і виходить орієнтовно 25 тисяч нових випадків (інфікування. - Ред) в Україні в день є. Тому відповідно не все так ще є спокійно. Ми вже звикли до кількості - 1200 госпіталізацій вдень, хоча це теж немаленька цифра", - зазначає медик.

За його словами, наступна ймовірна хвиля коронавірусу наблизить Україну до колективного імунітету.

"Якщо зараз хворіє орієнтовно 25 тисяч людей вдень, то помножити на 10 і на 3, це - 750 тисяч, і, грубо кажучи, до мільйона людей зараз за місяць може перехворіти. А якщо відповідно хвиля підніметься, то ця кількість збільшиться у два рази. Таким чином ми отримаємо швидший перебіг, і за кілька місяців ще велика кількість людей перехворіє, тоді ми вже будемо наближатися до того колективного імунітету", - каже Тарас Жиравецький.

На його думку, на погіршення ситуації з коронавірусом можуть вплинути масові святкування і відсутність карантинних обмежень.

"Інтрига вся в тому, що зараз все відчинено, весілля святкують, випускні ідуть, і, звичайно, у нас є "британський" вірус, який є достатньо агресивний. Тому початок хвилі може бути і швидше - впродовж 2-3 тижнів, до місяця часу. Ми це можемо побачити по госпіталізації, якщо вона різко почне зростати до 2-3 тисяч пацієнтів день. То, в принципі, буде така легка хвиля. Бо ж ми зараз повністю не опустилися донизу, ми ще є на такій нормальній хвилі. Нещодавно було кілька днів, коли госпіталізація була менше тисячі, що було більш позитивно, але зараз вона знову по-тихенько піднімається", - зазначає медик.

На його погляд, ймовірна наступна хвиля коронавірусу буде легшою за попередні, адже значна частина українців вже перехворіла.

"Логіка в тому, що у нас вже дуже багато перехворіло. І це як з іспанським грипом - була перша хвиля, друга була максимально великою, а третя вже менша. І так виглядає, що госпіталізація в Україні може піднятись до 2 - 2,5 тис. людей вдень. Це немало, бо під час такої кількості госпіталізації вдень хворіє практично 50 тисяч людей. Якщо вже зараз приблизно 10 мільйонів людей неофіційно перехворіло (офіційно понад 2 мільйони 200 тис. осіб), потім, під час цієї останньої хвилі, за 4 місяці ще перехворіє 6 мільйонів, то вже в принципі ми будемо наближатися до того, що майже все доросле населення перехворіє", - каже лікар.

Опісля останньої хвилі COVID-19 Україні вже не надто загрожуватиме коронавірус, вважає Тарас Жиравецький.

"Після цього ще можуть бути такі невеличкі хвильки, але навіть не те, що хвильки, це вже буде таке падіння. Ну, якщо ми перехворіємо, то коронавірус Україні вже дуже не загрожує. Україна вже матиме з ним спокій. І ще дуже важливе - нові штами не чіпають людей, які вже перехворіли. Навіть, якщо з'явиться новий штам, то ми не матимемо проблеми у сенсі повторних випадків зараження такої великої кількості людей. Звичайно, кілька людей може захворіти, але це, знову ж таки, одиниці", - підсумував лікар.

Нагадаємо, відомий український лікар-педіатр Євген Комаровський спрогнозував, коли коронавірус знову атакує Україну.

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